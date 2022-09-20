Keramos Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi’ne YK Enerji Desteği

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji), Muğla Valiliği, Milas Kaymakamlığı, Milas Müzesi ve Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı (KUDEB) ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile 2022 yılı Keramos Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi’ne destek oldu.

YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit ile birlikte Keramos Antik Kenti Yüzey Araştırmaları çalışmalarının ilk aşamasına katılarak, kazı projesini yürüten Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz ile bir araya geldi. Ziyarette, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de yer aldı.

Gerçekleşen saha ziyaretinde, önceki araştırmalarda belgelenen kalıntılar görülerek, bulunan kent yazıtları yerinde incelendi. Projenin ilk yıl programı gereğince, kent sınırları belirlenerek, kronolojik olarak kentin yayılımı saptandı, bitki temizliği sonrası kent içindeki yapıların konumu ve mevcut durumlarının tespiti yapıldı. Ayrıca bölgenin yüzeyi geniş çaplı ölçüm ve etüd yöntemi ile araştırılarak, tüm bulgular dijital veritabanına işlendi. Üç yıl sürecek çalışma ile bölgedeki diğer yerleşimlerin (Alatepe, Kultak, Sekköy gibi) Keramos ile ilişkisi belgelenecek.

Ziyaret sırasında 2006’dan bu yana YK Enerji ruhsat sahalarında aralıksız olarak arkeolojik kazı çalışması sürdürdüğünü belirten YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, bugüne kadar onlarca çok değerli tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. “Linyit sahalarımızda kömür çıkarılmadan önce arkelojik kazı çalışmaları yapıyoruz, şu anda bünyemizde 19’u arkeolog ve antropologlardan oluşan bir uzman kadromuz var. Ayrıca civar köylerde yaşayan kadın ve erkeklerden oluşan 75 kişilik kazı ekibimiz yılın 12 ayı boyunca çalışmalarını sürdürüyor” diyen Dinç, bu bölgeden çıkarılan tarihi eserlerin analizleri yapılıp teknik incelemeleri tamamlandıktan sonra Ören Arkeopark’a taşındığını kaydetti.

YK Enerji olarak bölgedeki arkeolojik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Dinç, YK Enerji desteğiyle hayata geçirilmeye başlanan Keramos Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Projesi’nin de tamamlanması ve bölgenin tarihi zenginliğinin gün yüzüne çıkarılmasıyla birlikte Milas’ın dünya arkeoloji atlasında hak ettiği yeri alacağını vurguladı.

Keramos Antik Kenti

Keramos antik kenti, Milas’ın 45 km güneyindeki Ören mahallesi içinde yer alır. Karya Krysaor Birliği’nin bir üyesi olup, Hellenistik, Roma ve Bizans döneminde ait önemli kamu ve sivil yapıları barındırmaktadır. Keramos antik kentinden dolayı körfeze Kerme Körfezi denmiştir. Antik Yunanca’da “keramik” sözcüğünden gelmektedir.

Kentin en keskin tepesi (Akropol) Asar Kale olarak da bilinir. Helenistik dönemde kullanılmış, sonrasında Geç Roma, Bizans, Beylikler ve belki Osmanlı döneminde de kenti koruma altında tutmuştur. Kale, Kocaçay havzası ve Ören Ovasını kontrol eden önemli bir konumda yer alır.