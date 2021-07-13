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Kazada 5 kişi hafif yaralandı

Muğla-Denizli karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç içindeki 5 kişi kazayı hafif atlattı.

MUĞLA 13.07.2021, 16:05
Kazada 5 kişi hafif yaralandı
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Muğla-Denizli karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç içindeki 5 kişi kazayı hafif atlattı.

Edinilen bilgiye göre, L.Ç. yönetimindeki 06 BHN 367 plaka araç, Denizli istikametinden Muğla istikametine seyir halinde iken, Yaylasöğüt mevkiine geldiğinde virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü L.Ç. ve araç içinde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve polis trafik ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yaralıları 112 acil sağlık ambulansına teslim ederken, kazada yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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