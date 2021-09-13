Kaza sonrası şoka girdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir motosiklet ile cipin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çoban Yıldız Sokak’tan Turgutreis Caddesi’ne çıkmaya çalışan 34 ENG 662 plakalı cip sürücüsü, karşıdan gelen başka bir araca yol vermek için geri geri gitti. O esnada Çoban Yıldız Sokak’tan Turgutreis Caddesi’ne çıkmaya çalışan motosiklet, cipe yandan çarptı. Kazada yerde kalan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına mahalle sakinleri koştu.

Kaza sonrası şok geçiren sürücüsünün defalarca “Ağabey, evimi taşımam lazım benim” dediği duyuldu. Mahalleli yaralının başına su dökerek kendisine getirmeye çalıştı. Annesi ile Dubai’den tatile geldiği öğrenilen cip sürücüsü ise endişeli gözlerle olan biteni izledi.

Ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.