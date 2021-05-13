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Kaymakam Aksoy’un Ramazan Bayramı mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Ramazan Bayramı sebebi ile bir mesaj yayımladı.

MUĞLA 13.05.2021, 22:38
Kaymakam Aksoy’un Ramazan Bayramı mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Ramazan Bayramı sebebi ile bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aksoy kutlama mesajında ‘’Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği, insanların kardeşçe kucaklaştıkları özel ve güzel günlerdir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Ramazan Bayramı coşkusunu sevdiklerimizi ziyaret etmeden, onlarla hasret giderip kucaklaşarak kutlayamamanın burukluğunu yaşasak da; inanıyoruz ki bu günler en kısa sürede geçecektir. Karamsarlık ve endişeye kapılmadan bayramımızı evlerimizde coşkuyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Şimdi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etme zamanı O nedenle riski en aza indirmek için tedbirli ve temkinli davranmaya devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle; gönüllere mesafenin olmadığını hatırlatarak, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bu bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum’ dedi.
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