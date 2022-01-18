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Karabağlar Yaylası’nda su baskınlarına karşı çözüm arayışı

Menteşe Belediyesi, MUSKİ, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği, Menteşe Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ve DSİ temsilcilerinden oluşan komisyon yoğun yağıştan kaynaklanan su baskınlarıyla biriken suyun tahliyesinde yaşanan sorunlara yönelik Karabağlar Yaylası’nda incelemelerde bulundu.

MUĞLA 18.01.2022, 13:09
Karabağlar Yaylası’nda su baskınlarına karşı çözüm arayışı

Menteşe Belediyesi, MUSKİ, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği, Menteşe Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ve DSİ temsilcilerinden oluşan komisyon yoğun yağıştan kaynaklanan su baskınlarıyla biriken suyun tahliyesinde yaşanan sorunlara yönelik Karabağlar Yaylası’nda incelemelerde bulundu.

3. Derece Kentsel ve Doğal Sit alanı olan Karabağlar Yaylasında ikamet eden vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, farklı mevkilerde inceleme yapıldı. Kapalı havza ve göletlenme bölgesi olan Karabağlar Yaylası’nda aşırı yağışlar sonrası suların geç çekilmesine neden olan sorunların yerinde tespitine yönelik inceleme sonucu bir dizi önlem ve kararlar alındı.

Buna göre, yağış sonrası dere yataklarında biriken tıkanıklıkların açılması için periyodik olarak temizlik yapılması, özellikle Çayır mevkiiinde kaçak moloz dökümleri ile bölgede oluşan çevre kirliliği ve yollara yapılan bilinçsiz dolguların önlenmesi, kaçak artezyen kuyularının açılmasına yönelik tedbir alınması kararlaştırıldı.

Komisyon tarafından alınana kararda ayrıca Karabağlar Yaylası’nın flora, faunası ve yaşam kültürü ile korunması gereken özel bir yaşam alanı olduğu, korumanın doğru kararlar alınması ve bölgede yaşayan vatandaşların bilgilendirilmesi ile mümkün olduğu vurgulandı.

Komisyon tarafından yapılan inceleme sonrası bir açıklama yapan Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu; “Bugün oluşturulan komisyonla Karabağlar Yaylası’nda inceleme yaparak katılımcılarla fikir alışverişinde bulunduk ve bir takım kararlar aldık. Geldiğimiz noktada vardığımız yer; bu iş tek başına Menteşe Belediyesi’nin sorumluluğunda değil. 3. Derece kentsel ve doğal sit alanı olarak Karabağlar Yaylası birçok resmi kurumun da sorumluluğunda. Belediyenin orada bir işlem yapabilmesi, çalışabilmesi, kanalların açılması ve fazla yığıntıların temizlenmesi için Anıtlar Kurulundan, Çevre İl Müdürlüğünden, Valilikten ve gerekli tüm kurumlardan onay alınması lazım. Bunun için de imza toplayıp bir dilekçe ile yetkili resmi kurumlardan izin verilmesini talep edeceğiz. Zira yaylanın en önemli sorunlarından birisi, belki de en önemlisi yollara döşenen, suyun akmasını önleyen dışardan gelen malzemeler” dedi.

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