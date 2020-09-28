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Jandarmadan helikopterli trafik denetimi
JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
MUĞLA 28.09.2020, 11:59
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik akışının sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla sürdürdüğü çalışmalarda Dalyan Mahallesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır vasıtaların uygunsuz şerit değişimi, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında durma ve park etme ihlalleri yapan sürücüler helikopter ile avadan tespit edildi.
Uygulamada toplam 6 sürücüye karayolları trafik kanununa ihlal ile ilgili ilgili maddelerden Bin 260 lire cezai müeyyide uygulandı.
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