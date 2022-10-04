Jandarmadan Hayvanları Koruna Günü etkinliği

Hayvanları Koruma Gününde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi değişik etkinlikler gerçekleştirdi.

Ula’nın Turgut mahallesinde bulunan İlköğretim Okulunda eğitim gören çocuklara hayvan sevgisinin verilmesi çerçevesinde slaytlı bilgilendirme eğitimi verilirken, hayvan sevgisinin önemini anlatan çizgi filmler ve Arama Kurtarma Köpeği olarak görev yapan Safar isimli köpeğin gösterisi izlettirildi.

Ula Akyaka ve Gökova Mahallelerinde, mahalle muhtarı ve gönüllü vatandaşların katılımı ile sokak hayvanları ve Azmak nehrinde bulunan kaz ve ördeklerin besleme noktalarına mama ve yem bırakıldı. Etkinlik çerçevesinde yerli ve yabancı turistlere broşürler dağıtılarak “HAYDİ” uygulaması ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.