İlhan Koman ile 100 yıl heykel sergisi sanatseverlerle buluştu

Bodrum Belediyesi ve İlhan Koman Vakfı ortaklığında ‘İlhan Koman ile 100 Yıl Heykel Sergisi’ açıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlhan Koman Vakfı; Bodrum Belediyesi Mausolos ile 1. Artemisia sergi salonlarında ve İlhan Koman Hulda Teknesi’nde ‘İlhan Koman ile 100 Yıl Heykel Sergisi’ni açtı. Sergi açılışına; Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Muğla Sıtkçı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Sağlık ile öğrencileri, İlhan Koman Vakfı yetkilileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, “Dünya çapında tanınmış sanatçımız İlhan Koman’a ait serginin açılışı için buradayız. Bodrum Belediyesi kültür ve sanat alanında birçok çalışma yürütüyor. Bugün üç ayrı yerde açılan bu sergi, Cumhuriyet Bayramı haftasında İlhan Koman’a ait 117 yaşındaki Hulda teknesinin İstanbul’a yolculuğuyla son bulacak. Bu serginin çalışmalarında emek veren başta Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, İlhan Koman Vakfı Başkanı Ahmet Koman’a, belediyemiz müdürlüklerine ve katılımları için siz sanatseverlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

25 Ekim’e kadar devam edecek olan sergi, 12.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.