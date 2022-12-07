İçmelerli öğrenciler yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki yıl önce çıkan orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Fidan dikim mevsiminin gelmesi ile birlikte sosyal toplum kuruluşları, gönüllüler ve Orman İşletme müdürlüğü ekipleri her fırsatta fidan dikerek yangından kararan toprakları yeşillendirmeye çalışıyor.

İçmeler Mahallesi’ndeki İçmeler İlköğretim okulu öğrencileri ve öğretmenleri yanan alanlara fidan dikti. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneğine gelen bağış fidanlar ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan fidanlar önce ekipler tarafından nasıl dikileceği gösterilerek minik ellere teslim edildi. Bugün sabah saatlerinde toplanan öğrenciler ve öğretmenleri, orman işletme görevlileri ve Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyeleri ile birlikte 3 saat kazma kürekler ile önce toprağı kazıp, sonra akasya, keçiboynuzu, defne ve kızılçamlardan oluşan yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.