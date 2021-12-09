Hayırsever vatandaştan Atatürk İlkokulu’na kütüphane desteği

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1957 yılında yapılan Atatürk İlkokulu’na 64 yıl sonra bir hayırsever tarafından kütüphane yaptırıldı. Kütüphane, düzenlenen törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen olan ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında hayırsever Lale Turgut’un katkılarıyla Atatürk İlkokulu’na kütüphane yaptırıldı. Kütüphane için düzenlenen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan okul müdürü Eyüp Turan, 1957 yılından beri eğitim öğretim faaliyeti yürüten okulun önemli bir eksiği olan kütüphanenin açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise bakanlığın eş zamanlı olarak başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesine değinerek şunları dile getirdi:

“İlçemizde 30 okulda kütüphane olmadığının tespiti üzerine il müdürlüğümüz ve bakanlığımız koordinesinde gerek gelen bütçeden gerekse de hayırseverlerimiz aracılığıyla tüm okullarımızın kütüphanelerini bu hafta içinde hazırlıyoruz. Ama mesele bir mekan değil aslında. Bu işin ruhunu anlamak lazım. Burada yapılan bağışın, oluşturulan kütüphanenin değer olmasını sağlayacak bundan sonraki süreçtir. Bundan sonraki süreç çok önemlidir. Bizler tabiri caizse bu kütüphanelerin hakkını vermek lazım. Kitap okuma projelerini hızlandırmamız lazım. Hatta bununla yetinmeyip yazma projeleri de yapmamız lazım.”

Hayırsever Lale Turgut da, “Bugün bir kütüphane, yarın belki bir okul yaparak içimdeki uhdeyi gerçeğe dönüştürmeyi çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.