Halikarnas Balıkçısı kitabı tanıtıldı

Bodrum Belediyesi tarafından Cevat Şakir Kabaağaçlı adına UNESCO 2023 Anma Programı’na yapılan başvurunun kitaplaştırılmasıyla, Bodrum Deniz Müzesi Yayınları’ndan çıkan “Akdeniz’in Ebedi Genci, Halikarnas Balıkçısı” kitap tanıtımı ve imza günü gerçekleşti.

Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı anısına atfedilerek yayımlanan kitabın bir mekanda gerçekleştirilen tanıtım ve imza gününe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kitabı kaleme alan Metin Erdoğan ve Selen Cambazoğlu, yayıncı İzzeddin Çalışlar, Halikarnas Balıkçısı’nın torunu Sibel Kabaağaçlı, İlhan Şeşen ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Aras, imza ve tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında Bodrum’un öne çıkan değerlerinden biri olan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın önemine vurgu yaparak şu sözlere yer verdi: “Balıkçı’nın anısını daha fazla yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz. Halikarnas Balıkçısı, “Bir gün gelecek herkes Bodrum’u tanıyacak.” diyecek kadar Bodrum hayranıydı. Halikarnas’ın bahçıvanı ve balıkçısı, Bodrum’a sadece cebine doldurduğu tohumları serpmedi. O Bodrum oldu, Bodrum o oldu. Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu Şadan Gökovalı’yı kaybetmeden önce bende kendisi ile tanışma fırsatı buldum. Bize Balıkçı’nın el yazmalarını, notlarını bağışladı, bu belgeleri müzemize kattık. Balıkçı doğa biriktirdi, insan biriktirdi. Onun bize mirası bu duygulardır.”

Yazarlardan Selen Cambazoğlu, “Halikarnas Balıkçısı sevenleri ve kitapseverleri burada görmek bizim için çok değerli. Bodrum Belediyesi olarak Halikarnas Balıkçısı’nın UNESCO 2023 anma başvurusu ile ilgili hazırladığımız başvuru dosyasını kitaplaştırdık ve müze yayınevimizin ikinci yayını olarak yayımladık. Müze projelerine destek veren Sayın Ahmet Aras başta olmak bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kitabın diğer yazarı Metin Erdoğan ise duygularını şöyle ifade etti:

“Onun Bodrum’un en büyük markası olmasından gurur duyuyoruz. Artık Balıkçı’yı kendi aramızda konuşmayacağız, bütün dünyada konuşacağız. Balıkçı’nın özelliklerini saymakla bitiremezsiniz, biz çok şanslıyız ki böyle bir insan uzun yıllar Bodrum’da yaşadı. Burayı yeşillendirdi. Mavisini, korusunu, mavi yolculukları dünyaya tanıttı. Amacımız onun felsefesini genç nesillere anlatmak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Etkinlik kapsamında Halikarnas Balıkçısı’nın 131. doğum yıldönümü nedeni ile kurgulanan özel film gösterimi de yayınlandı.