Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Göltürkbükü Mahallesi’ndeki bir şantiyede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şantiyede hafriyat dökümü yapan kamyon, zemindeki toprağın kayması sonucu aşağı doğru sürüklenmeye başladı. Kamyon, yaklaşık 20 metrelik toprak yığınından aşağı kayarak devrildi. Kaza sonrası kamyonun sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. Sürücünün yardımına bölgedeki diğer sürücüler ve işçiler koştu. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bahse konu yere sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.