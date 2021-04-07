banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kim Kardashian da o listede!
Kim Kardashian da o listede!
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız

Gören dönüp bir daha baktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı. İneklerin sahilde güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

MUĞLA 07.04.2021, 19:27
1
Gören dönüp bir daha baktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı. İneklerin sahilde güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Marmaris’te etkili olan fırtına ve yağmurlu havadan sonra yaz gününü aratmayan sıcak hava etkili oldu. Turunç Mahallesi’ndeki Kumlubük mevkiinde ise ineklerin deniz kenarında güneşlenmesi komik görüntüler oluşturdu. Onlarca inek, yazın iğne atsan yere düşmeyen plajda sere serpe yattı, güneşlendi. Bu manzarayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı az bulutlu