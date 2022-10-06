Geçici Hayvan Bakımevi hayvan severleri ağırlıyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve doğal yaşam alanları, sağlık donanımları ile Türkiye’nin en donanımlı geçici hayvan bakımevlerinden biri olan Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi hayvan severleri ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar okullar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte toplam 17 bin 191 hayvan sever barınağı ziyaret etti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ziyaretçileri artan Bakımevini son olarak ortaöğretim öğrencileri ziyaret etti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde çocuklarda hayvan sevgisini arttırmak, satın almayıp sahiplenebileceği can dostlarını görmek ve candostları için şehirlerinde bulunan barınağı tanımaları için düzenlenen gezide öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan bakım evini ziyaret etti. Barınağı ziyaret eden öğrenciler geçici hayvan bakım evinin yetkilileri ile birlikte barınağı gezdi ve akıllarındaki soruları sorarak yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler candostlar için dizayn edilen ‘Acil Müdahale’ aracını da yakından inceledi. Öğrenciler barınak yetkililerine hayvan sahiplenebilmek için ne yapılması gerektiği, kedi ve köpeklerin nelerle beslendiği gibi sorular sorarak bilgi aldılar.