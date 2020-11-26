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Fethiyespor’da 2 pozitif vaka tespit edildi
Misli.com 3. Lig’de mücadele eden Fethiyespor’da, iki futbolcuda yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
MUĞLA 26.11.2020, 18:19
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Misli.com 3. Lig’de mücadele eden Fethiyespor’da, iki futbolcuda yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın oynanacak Mardin Fosfatspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testlerinde 2 oyuncuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.