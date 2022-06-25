Fethiye’de yılan paniği

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir iş yerine yaklaşık 1 metre boyundaki yılan panik oluştururken, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Olay, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren yaklaşık 1 metre boyundaki sarı ot yılanını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde itfaiye ekipleri tarafından özel aparat ile yakalanan yılan doğal ortamına salındı.