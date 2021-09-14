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Fethiye’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

MUĞLA 14.09.2021, 18:58
Fethiye’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sait A. yönetimindeki 48 JP 162 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi 815 Sokak’ta Mehmet D.’nin kullandığı 48 HY 434 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet D., sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastanede kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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