Fethiye’de 146 kasa su ürünlerine el koyuldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yolarla sokulmak istenen su ürünlerine el koyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yasal olmayan yollarla midye ve balık getirileceği bilgisinin alınması üzerine Yanıklar Mahallesinde yol uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan R.T isimli şahıs yönetimindeki kapalı kasa minibüs içinden yasal olmayan 3 kasa istavrit, 20 kasa levrek, 5 kasa barbun, 22 kasa çupra, 3 kasa kaya levreği, 12 kasa kalamar, 3 kasa kupez, 2 kasa somon, 3 adet iri granyöz, 6 koli ithal karides, 5 kasa tekir, 60 çuval kara karides, 2 çuval akivides (kum midyesi) olduğu tespit edildi.

Aracın sürücüsü R.T jandarma ekipleri tarafından Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 36/E maddesi uyarınca 7 bin 429 TL idari yaptırım uygulandı. İlçe tarım ekipleri sevk irsaliyesi, nakil belgesi ve sağlık raporu olmadığı için balıklara el koydu.

Ayrıca Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince R.T. isimli şahsa 4925 sayılı Taşıma Kanunu maddeleri uyarınca 3 bin 382 TL idari yaptırım uygulandı.