Fethiye Kaymakamı Karaman, Oda başkanlarıyla toplantı yaptı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, depremzedelere yardım için oda başkanlarıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, depremde zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili olarak oda başkanlarıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, TÜRSAB Fethiye Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşar ve Fethiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Ercan Torunoğulları katıldı.

Toplantıda, depremzedelere destek amacıyla Fethiye Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan kampanya bünyesinde yardımların toplanması ve bölgeye ulaştırılması konusunda planlama yapılırken, Fethiye’den gönderilecek yardımların tek elden gönderilmesi ve yardım yapmak isteyen vatandaşların Fethiye Kaymakamlığı tarafından oluşturulan yardım toplama merkezine yönlendirilmesi hususuna dikkat edilmesi belirtildi.