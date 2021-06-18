Eğitim Bir-Sen’den Milli Eğitim Müdürü Çay’a ziyaret

Muğla Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak ve yönetim kurulu üyeleri Muğla İl Milli Eğitim Müdürü görevine atanan Emre Çay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2016 yılından beri Milli Eğitim’de yetkili sendika olduklarını ifade ederek, Eğitim Bir-Sen olarak her daim kamu çalışanlarının, üyelerinin, ülkenin ve mazlum coğrafyanın yanında zulmün ve zalimin karşısında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Eğitim sisteminin niteliğine katkı sunmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Uçak, “Çabamız, mücadelemiz ve girişimlerimiz, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarını en aza indirerek, iş barışını ve huzuru içerisinde verimli çalışabilmelerini sağlamak içindir. Biz kurulduğumuz günden beri bu anlayışla sendikal yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Sorunlardan beslenen değil, çözüm üreten, kazanım sağlayan bir sendikayız. Bu sendikal duruş ve anlayış neticesinde, çözülemeyeceği sanılan birçok sorunun çözümüne öncülük ettik. Bugün üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu, eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikasıyız” dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü olarak yeni görevine başlayan Emre Çay, Eğitim Bir-Sen’in ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Önder Uçak’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederken, tüm paydaşlarla Muğla’da eğitim kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar ve etkili iletişimi arttırarak görev yapacaklarını açıkladı.