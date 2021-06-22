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Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MUĞLA 22.06.2021, 01:42
Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi (Datça-Muğla) saat 01.14’te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 şiddetinde olduğu belirtildi. Depremin Muğla’nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.
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