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Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MUĞLA 22.06.2021, 01:42
Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi (Datça-Muğla) saat 01.14’te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 şiddetinde olduğu belirtildi. Depremin Muğla’nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.