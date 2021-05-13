banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Süper Lig’in son haftasında altı maçın saati değişti
Süper Lig’in son haftasında altı maçın saati değişti
Bill Gates: “Sevgisiz bir evlilikti”
Bill Gates: “Sevgisiz bir evlilikti”
Uğur Şahin, Kovid aşısı için müjdeyi verdi
Uğur Şahin, Kovid aşısı için müjdeyi verdi

Duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler için, itfaiye ekipleri seferber oldu.

MUĞLA 13.05.2021, 16:46
Duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler için, itfaiye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın duvar kaplamasının arasından kedi sesi duyan vatandaşlar duvarın içerisinde 2 yavru kedi gördü. Kedilerin sıkıştığını fark eden vatandaşlar bir türlü kedileri bulundukları duvardan çıkaramadı. Vatandaşlar, daha sonra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Belirtilen adrese gelen ekipler, 2 yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Kedilerin annesi ise itfaiye ekiplerinin yanına gelerek yavrularını götürdü.
Yorumlar (0)
24°
açık