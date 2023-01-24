Dr. Güngör: ‘Duruş bozukluklarını ilk teşhis edecek olan ebeveynlerdir’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren ortopedi kliniğinde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mutlu Güngör sömestr tatili boyunca çocuklara ücretsiz skolyoz ve kifoz muayenesi yapmaya başladı. İlk günden yoğun ilgi gören karne hediyesi muayenede, hem çocukları duruş bozukluğu ve kamburluk var mı diye kontrol etti, hem de ailelere çocuklarındaki omurga rahatsızlıklarını nasıl anlayabileceğini teker teker anlattı.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op.Dr. Mutlu Güngör kendisine gelen çocuklar ve aileleri ile randevu saatlerinde görüşerek omurgalarda oluşabilecek şekil bozukluklarını ve yapılabilecek tedavilerden bahsederek, amaçlarının böyle bir durumu erkenden teşhiş ederek ileri yaşlarda sorun olmasını önlemek olduğunu belirtti.

Ücretsiz omurga muayenesi için çocuklarını getiren aileler bilinçlendiklerini belirterek doktor Güngör’e teşekkür ederek ayrıldı. 12 yaşındaki kardeşini muayene için getiren Berkehan Taşkın ‘Kardeşimi Mutlu Bey’e getirdim. Her herhangi bir sıkıntısı var mı diye. Çünkü günün bildiğiniz gibi birçok saatini yani o yaştaki çocuklar daha çok bilgisayar ve bu oyun konsollarının başına geçiriyor. Acaba bunlar bu kadar uzun süre oturunca bir şekilde zarar verdi mi diye şüphelendik. Baktık böyle bir fırsatımız var, kendimizi değerlendirmek istedik bu şekilde’’ diyerek Dr.Güngör’ün yaptığı uygulamadan memnun kaldığını ifade etti.

‘Önemsenmeyen duruş bozuklukları gelecekte sorun olmasın’

Her hastalıkta olduğu gibi erken dönem teşhislerin tedavinin başarısı açısından önemli olduğunu özellikle vurgulayan Op.Dr. Mutlu Güngör "Bu sömestir döneminde çocuklar okuldan kalmadan düzenli bir şekilde omurga sağlığı hakkında bilinçlendirme, bilgilendirme toplantıları aslında bire bir muayenelerini yapıp aileleriyle birlikte çocuk neyi yapabilir, aile neyi yapabilir, Aile neye dikkat etmeli? Çocuk neye dikkat etmeli? konularını konuştuk. Bizim omurgada muhtemelen daha önceden gelen atlanmış önemsenmemiş sağlık problemlerimiz toplum olarak çok fazla. Sokakta kambur bir tarafa doğru bacağı kısa, omzu düşük bir sürü hasta görüyoruz. Bunların hepsi ihmal edilmiş omurga sendromları ‘’ dedi.

‘Erken teşhis ameliyatın önüne geçebilir’

Dr.Güngör ‘Gelişen teknolojiyle beraber artık omurgayı ameliyat etmeden de erken müdahalelere egzersizlerle ve fizik tedavi ile düzeltebiliyoruz Ama öncelikle ne yapmak gerek? Ailede annenin, babanın dikkatli bir şekilde çocuklarını gözlemleyip şüphelendikleri bir durumda omurga ile ilgilenen bir doktor arkadaşa veya bir kliniğe götürmesi gerekiyor. Götürdükten sonra yaptığımız tetkiklerde eğer 10 derecenin üzerinde sağa veya sola doğru bir eğildiği fark edersek ya da kifoz dediğimiz öne doğru kamburluk da bir artış fark edersek bu çocukları egzersizlerle düzeltebiliriz. Ama bu çocuklar bize 25 ve 30 dereceden sonra gelirse kamburları 60 derece 70 derecenin üzerinde yapısal hale geldikten sonra gelirse maalesef tek çaresi ameliyat. Ameliyat etmediğimiz zaman iç organlarda sıkışma, kalpte akciğerde sıkışma, sırt ağrısı, çabuk yorulma gibi semptomlarla hayatlarında devamlı problemlerle devam eden çocuk haline geliyor ‘’diyerek ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemesi gerektiğini belirtti.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op.Dr. Mutlu Güngör ‘Bizim bu sömestir tatilinde planladığımız aileleri bilgilendirmek, bilinçlendirmek, varsa omurga problemi, bunları tespit etmek, olabilecek ilerideki omurga problemlerinde ailelerin erken dönemde bize başvurularının sağlamak. Aslında sosyal bir proje. Herhangi bir hastalardan maddi bir beklenti içinde yapılmış değil. Sadece sosyal olarak çocukları bilinçlendirmek, aileleri bilinçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek için yapılmış bir kampanya’ şeklinde konuşarak aileleri duruş bozukluğuna karşı bilgilendirmek ve çocukları muayene etmek amacı ile kliniğe davet etti.