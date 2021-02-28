DOKTOB Başkanı Okutur; “Kovid-19 kuralları 2021 için yeniden gözden geçirilmeli”

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Kovid-19 salgını nedeniyle koyulan kuralların 2021 turizm sezonu öncesi yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle turizm tesislerinin ekonomik zorluk yaşadığını hatırlatan Okutur; “Kovid-19 virüsünün artması nedeniyle otel, restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin çoğunun kapalı olması esnafı ekonomik olarak oldukça etkiledi. Bu pandemi nedeniyle tabi ki tedbirler almalıyız, maske ve mesafe kurallarına hepimiz dikkat etmek zorundayız. Diğer yandan toplumun güncel bir yaşamı ve temel ihtiyaçlarının da olduğu bir gerçek. Esnaf kira, elektrik, su, personel ve kendi ailevi geçim masrafları düşünüldüğünde oldukça zor günler geçirmektedirler. Pandemi tedbirleri alınarak maske ve mesafe kuralları uygulanıp görevliler tarafından denetlenerek restoran, kafe ve küçük işletmelerin açılmasıyla ilgili çözüm getirilebilir. Zaten 2021 yılının gelecek aylarında pandemi tedbirlerinin alınarak aşılamaya geçilmesiyle yavaş yavaş kısıtlamaların kalkmaya başladığını göreceğiz.” dedi.

“3 günlük PCR testi kuralı gözden geçirilmeli”

Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz’deki turizm tesislerinde sezon hazırlıklarının başladığının aktaran DOKTOB Başkanı Okutur;” Muğla çoğunlukla İngiliz, Alman, Hollandalı misafirlerini ağırlamaktadır. Turizm tesislerimizin tamamında geçen yıl pandemi tedbirleri en iyi şekilde uygulanmıştır. Muğla Pandeminin en az görüldüğü illerin başında gelmektedir. Yurtdışından gelecek turistler için şuanda önemli sorun uçağa binmeden 3 günlük PCR test yaptırma kuralı ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Bakanlığımızın koymuş olduğu bu kural gelmek isteyenleri de vazgeçmek zorunda bırakabilir ve rezervasyon kayıplarına sebep olabilir. Yurt dışında günlük veya 3 günlük testin kişi başı maliyeti 150-270 dolar arasındadır, bu miktar turistin bütçesini zorlayan bir rakamdır. Halbuki 3 günlük yerine 1 haftalık test istenmiş olsa bu PCR testi bir çok ülkede ücretsiz olarak zaten yapılmaktadır. DOKTOB olarak ilgili Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve diğer ilgililerin hepsine bu konuyu iletmiş bulunuyoruz. Yetkililerin PCR test kuralını en kısa sürede inceleyerek bunu olumlu olarak çözümlenmesini bekliyoruz. İyi bir sezon olması en büyük dileğimizdir.” değerlendirmesinde bulundu.