Denetimlerde uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Fethiye ilçesinde denetimler gerçekleştirildi. Uygulamaya tüm kolluk birimlerinden 38 ekip ile 309 personel katıldı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 334 işletme denetlenirken, 440 şahsın HES kodu sorgulandı. Bin 707 araç kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 59 şahıs hakkında 61 bin 060 TL idari yaptırım uygulandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 145 şahıs hakkında 35 bin 994 TL trafik cezası kesilirken, 3 araç trafikten men edildi. Aranan şahıslara yönelik yapılan uygulama sonucu, (18) aranan şahıs yakalanmıştır.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen kontrol ve aramalarda, 5 gram kubar esrar, 4 gram skunk, 32 şişe kaçak içki, 1 kg. alkol üretiminde kullanılan fosfat, 400 gram maya, 13 kilogram toz anason, 500 gram toz kubar, 17 adet alkol kiti, 7 litre etil alkol ve 15 litre metil alkol ele geçirildi.