Datça’da KADES uygulaması tanıtıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında polis tarafından vatandaşlara KADES uygulaması tanıtıldı.

Datça Kaymakamlığı ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde kurulan stantta Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili broşürler dağıttı. Vatandaşlara KADES uygulamasını tanıtan ekipler, kadınların telefonlarına uygulamayı indirerek kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kadınlardan uygulama ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan ekipler, kadınların herhangi bir şiddet anında bu uygulamaları gerektiğini ifade etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da standı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ederek KADES uygulaması hakkında bilgiler verdi.