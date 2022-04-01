Datça’da “En iyi narkotik polisi anne” semineri verildi

Muğla’nın Datça ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından 64 anne ve anne adayına “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimiz koordinesinde Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu Maddeler Konusunda duyarlılığı ve farkındalığı arttırma amacıyla Şube Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği görevlileri tarafından eğitim gerçekleştirildi. Datça’da görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Filo Komutanlığı ve Hava Radar Kıta Komutanlığı görevlilerinin eşlerinden oluşan 64 anne ve anne adayına “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri verilerek, broşür dağıtıldı Ayrıca İki Ekmek kısa filmi izletilerek ve Uyuma adlı mobil uygulama projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.