Datça Bademini ve Zeytinciliği yaygınlaştırılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kooperatiflerin ve üreticilerin desteklenmesi, bölge halkının kooperatifleşmesinin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği yapıyor. İşbirliği çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatife kazandırılan badem işleme makinelerinin tanıtımı ve kooperatif satış mağazasının açılış töreni yapıldı.

Datça Bademi ve Zeytincilik desteklenecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Datça Bademi ve Zeytinciliği Destekleme Proje ile iş birliği yapıyor. İş birliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatifin kullanımına 1 adet Badem Yeşil Kabuk Soyma Makinesi, 1 adet Badem Kırma Ayıklama Makinesi ile 17 bin m2 zeytinlik verildi. Datça bademinin üretim, işleme, paketleme ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak olan projede ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yer alan zeytinliklerinin kooperatif bünyesinde değerlendirilerek zeytin ve zeytinyağının üretimin artırılması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yazıköy Kooperatifi Başkanı Şafak Işıldak açılışta yaptığı konuşmada Ege’nin en eski kooperatiflerinden biri olduklarını vurgulayarak, “1973’de 300-400 üye ile kurulan Yazıköy kooperatifimiz Ege’nin en eski kooperatiflerinden biridir. Eksikliklerimizi belirledik ve Büyükşehir Belediye’mize destek için başvurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi kısa sürede taleplerimizi inceleyerek yerine getirdi. Daha iyi işler yapmak için Büyükşehir Belediye’miz öncülüğünde Güç Birliği çatısı altında köylülerimizin ürettiği ürünleri pazarlamaya, üreticimize kazandırmaya devam edeceğiz. Birlikte çok güzel işler yapacağız” dedi.

Başkan Gürün, “Kooperatiflerin de birleşerek kooperatifler birliği olması gerekiyor”

Açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, göreve geldikleri günden itibaren kooperatifçiliğin, tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için çok çaba sarf ettiklerini ifade etti. Başkan Gürün, ”Kooperatifler birlik beraberliğin, birlikte karar almanın, üretmenin ve adil paylaşmanın en önemli örneklerinden birisidir. O nedenle kooperatiflerin üyelerini mümkün olduğu kadar arttırması ve kooperatiflerin de birleşerek kooperatifler birliği olması gerekiyor. Biz de bu konuda önemli adımlar attık. Artık şehrimizde üretilen kaliteli tarım ürünlerinin farklı kooperatifler tarafından bir iş birliği içinde birbirlerinden temin etmelerini ve bu şekilde yerli üreticinin kazancının artmasını sağlamak istiyoruz. Kırsalda ürettiğimiz ürünlerin kıyıda tüketimini sağlamak için bu birlikteliği sağlamalıyız” dedi.

Kooperatiflerde kadın üyelerin fazla olması ve kadınların üretime katılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Gürün, kadın elinin değdiği yerde o işin muhakkak iyi gideceğini söyledi. Her konuda kooperatifçiliği, tarımsal ve hayvansal üretimi desteklediklerini ifade eden Başkan Gürün şunları belirtti; “Önceden Muğla’nın ana sektörü denildiği zaman turizm akla gelirdi. Ancak bizim nüfusumuzun yüzde 55’i tarımsal alanda yaşıyor. Bu nedenle git gide düşen tarımsal üretimi arttırmak için vatandaşlarımızın tekrar toprağa dönmesini sağlamalıyız. Bunun için de oradan kazanç sağlamasını temin etmemiz lazım. Önümüzdeki yıllarda kente göçmüş olanlar tekrar kentten köye dönecek hale gelecek ve toprağına sahip çıktığında daha çok kazanacak, daha çok mutlu olacak. Biz çağdaş yöntemlerle üreteceğiz. Çalışmalarımız ile dönüm başına veya hayvan başına elde ettiğimiz geliri yüksek seviyeye çıkaracağız. Hem tarımla ilgili yeni alanları işlemeye hem de hayvancılıkla ilgili hayvan sayımızı yükseltmeye çalışacağız” dedi.