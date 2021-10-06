Dalaman’da kışlık sebze tarla günü

Pandemi döneminde tarımsal üretimin büyük artış gösterdiği Muğla’da, kışlık sebzelerin ekimine başlandı. Muğla tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projeler kapmasında Dalaman ilçesinde ‘Kışlık Sebze Tarla Günü’ düzenlendi.

Dalaman Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkiinde Cemile ve İsmail Önder çiftinin tarlasında tatlı patates ve kışlık sebze tarla günü gerçekleştirildi. Tarla gününe Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Şıvgın, Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul, Ziraat Odası Başkanı Tayfun Tevfik Karakuş, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Tarla günü tatlı patates ve kışlık sebzelerden oluşan farklı lezzetlerin denenmesi ile başladı. Ardından dua ile başlayan tarla günü açılışını tarla sahibi üretici Cemile Önder yaptı. Cemile Önder İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen dört projede aktif olarak deneme çalışmalarını yaptığını ve katma değeri yüksek ürün elde ettiğini ifade etti. Tatlı patatesle ilk defa tanıştığını üretimden ve verimden memnun olduğunu, pazarda da rağbet görmeye başladığını söyledi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuşmasında, “Üreticimiz, katma değeri yüksek proje kapsamında kışlık sebze yetiştiriciliği demonstrasyonu olarak Bin 300 metrekarelik alanda başarılı denemeler yapıldığını görüyoruz. Bu alanda hindiba, alabaş, bürüksel lahanası, beyaz lahana, karalahana ve brokoli, karnabahar türlerinden yeni çeşitler yetiştirerek pazara sunmuştur. Baklagil üretimini artırma projesi kapsamında 1 dekarlık alanda börülce, 500 metrekare alanda barbunya ve fasulye çeşitleri de ekilmiştir. Ayrıca Katma Değeri Yüksek Sebze Projesi kapsamında tatlı patates çalışmasının tamamı Bakanlığımızca hibe olarak gerçekleştirilmiştir” dedi.

“10 İlçemizde 1 dekarlık alanda tatlı patates denemeleri yaptık”

İl Müdürlüğü koordinasyonunda 10 İlçede 1 dekarlık alanlarda toplam 10 dekar uygulanan Tatlı Patates demonstrasyonu Dalaman İlçesinde de Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkiinde 1 dekarlık alanda beyaz, turuncu, mor beyaz, mor çeşitlerinden kurduklarını belirten Saylak, “Bugünde bu üretimleri yerinde görmek ve tanımak için buradayız. Tatlı patatesten yapılan birbirinden lezzetli yemekleri tatma şansı bulduk. Yangından çıktığımız bu zor günlerde üretimin artarak devam etmesi bizleri mutlu etti. Ülkemizin üretmeye, çalışmaya ve birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var” dedi.