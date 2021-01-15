Dalaman’da bakır kablo hırsızlığı

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan ihbarda Kızılkaya Mahallesi Akarca sokak mezarlık yolu üzerindeki telefon hatlarındaki bakır kablonun çalındığını bildirildi.

İhbar sonrası Dalaman İlçe Jandarma ekipleri ve Fethiye Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi tarafından bölgede yapılan incelemede 12 direk arası yaklaşık 600 metre bakır kablonun kesilmek suretiyle çalındığı tespit edildi.

Olayın aydınlatılması için daha önce bölgede meydana gelen Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı olayı şüphelileri araştırılırken, Kızılkaya Mahallesinde oturan Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışan C.E. isimli şahsa ait evin çevresinde yanık kablo plastik parçaları, kesilmiş kablolar ve bakır-çelik kablo parçaları tespit edildi.

C.E. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, yaklaşık 600 metre kablo içi çıkarılmış halde bulunması üzerine şüphelisi C.A. isimli şahıs gözaltına alındı.