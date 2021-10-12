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Cinayetten aranıyordu, silahlarla yakalandı

Kasten öldürme, yaralama, tehdit gibi 5 ayrı suçtan araması bulunan şüpheli Köyceğiz İlçe Jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında yakalandı.

MUĞLA 12.10.2021, 18:04
Cinayetten aranıyordu, silahlarla yakalandı

Kasten öldürme, yaralama, tehdit gibi 5 ayrı suçtan araması bulunan şüpheli Köyceğiz İlçe Jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma ekiplerinin Zeytinalanı Mahallesinde sürdürdüğü önleyici kolluk devriyesi esnasında E.İ. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda kasten öldürme, kasten yaralama, iki tehdit, görevi yaptırmamak için direnme gibi 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada, iki ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 13) adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli E.İ. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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