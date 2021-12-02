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CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan, “Dalyan’daki doğa katliamına son verin”

Ortaca Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Dalyan’da başlatılan Kıyı Düzenlemesi çalışmalarında kanalın doldurulmasının çevre katliamı olduğunu belirten CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan, “Yapılan çalışmalar meydan düzenlemesi değil kanala dolgu yapılarak doğa katliamıdır. Dalyan’daki doğa katliamına son verilmesini istiyoruz” dedi.

MUĞLA 02.12.2021, 10:28
CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan, “Dalyan’daki doğa katliamına son verin”

Ortaca Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Dalyan’da başlatılan Kıyı Düzenlemesi çalışmalarında kanalın doldurulmasının çevre katliamı olduğunu belirten CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan, “Yapılan çalışmalar meydan düzenlemesi değil kanala dolgu yapılarak doğa katliamıdır. Dalyan’daki doğa katliamına son verilmesini istiyoruz” dedi.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan Dalyan’daki çalışmaların birkaç gün önce başladığını belirterek, “Çalışmanın görsellerinin ve neler yapılacağının kamuoyunun göreceği yerlerde sergilenmeme nedenini meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizin de katılımıyla çalışma alanında öğrenmiş olduk. Dünyanın gözbebeği, labirent görünümlü sazlıklarıyla ünlü, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Dalyan kanalı kıyısındaki sazlıkların üzeri şu anda kaya dolgu ile kapatılmaktadır. Kıyıdan yaklaşık 3 metre içeriye kayaların doldurulduğunu gözlemledik. Bu yapılan sözde peyzaj çalışması Dalyan kanalında doğa katliamı demektir” dedi.

Ortaca Belediyesi’nin Dalyan’ın çehresini değiştireceğiz söyleminden öteye yetkililer tarafından Dalyan halkına ayrıntılı bilgi verilmediğini belirten Evren Tezcan, “Kanala kaya dolgu yapılacağı bilgisi verilmemiştir. Bunun yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile bir görüş alışverişinde bulunulmamıştır. Meclis üyelerimize ise Dalyan’da Örnek mahalle ve Meydan düzenlemesi çalışması yapacağız şeklinde kısır bir bilgi verilmiştir. Yapılan çalışmalar meydan düzenlemesi değil kanala dolgu yapılarak doğa katliamıdır. Dalyan kanalının sazlık ve çamur olduğu düşünülürse dökülen kaya dolgunun ne miktarda olacağı da belli değildir. Dalyan kanalında yapılan dolgu çalışmalarını ve ağaçların kesilmesini yerli ve yabancı misafirlerimiz de endişeyle takip etmektedir. Belediye meclis üyelerimiz en kısa sürede Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile görüşerek projenin durdurulmasını ve vatandaşın ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesini talep edecekler” dedi.

CHP İlçe Başkanı Tezcan son olarak, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ortaca Belediyesi’nin Meydan düzenlemesi ve peyzaj adı altında yangından mal kaçırırcasına başlattıkları Dalyan’daki doğa katliamına son verilmesini istiyoruz. Dalyan’daki çalışmanın 4 etap olacağı ifade ediliyor. Birinci etap kaya dolgu ise diğer üç etabı düşünmek dahi istemiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu projeyi acilen durdurmasını ve gözden geçirmesini, başta Muğla Valiliği olmak üzere, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nü göreve davet ediyoruz. Peyzaj adı altında Dalyan’ın doğal güzelliğini bozmayın” dedi.

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