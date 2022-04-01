Çalışmalar kırsalda devam ediyor

Menteşe Belediyesi ekiplerinin Kafaca Mahallesinde yapılan çalışmalarında; bölgede bulunan ve uzun süredir kullanılan çok amaçlı sosyal alanda yenileme çalışmaları, Kafaca 100. Yıl İlkokulu’nda bahçe düzenleme ve boyama çalışmaları ve Kafaca’dan Dağdibi Mahallesine ulaşım sağlayan yol güzergâhında beton kaplama çalışmaları yapılıyor.

Kafaca mahallesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, imkânlar dâhilinde kırsal ya da merkez mahalle ayrımı yapmadan her bölgeye eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Gümüş, “Kafaca Mahallemizde Kafaca Belediyesi döneminden kalma, işlevini yitiren eski çok amaçlı sosyal alanı yeniliyoruz. Yenilenen salonumuzun aydınlatmaları, çevre düzenlemesi ve çatısını sıfırdan yapıyoruz. Pazar yeri ve düğün salonu olarak da kullanılan alanda satış yapacak üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yazın sıcaktan etkilenmemeleri için alanın çatısında sandviç panel teknolojisini kullanacağız. Yenileme çalışmaları sonrasında 801 metrekarelik alanımız halkımızın hizmetinde olacak.

Ayrıca ekiplerimiz, Kafaca 100. Yıl İlkokulunda bahçe düzenlemesi ve boyama çalışması da yaptılar. Çocuklarımız okulun bahçesinde artık daha güvenli ve bilinçli şekilde spor yapabilecekler, etkinliklere katılabilecekler.

Ekiplerimiz ayrıca Kafaca mahallemizdeki yollarda da düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları yapıyorlar. Çalışmalar ile Kafaca Mahallemizden Dağdibi Mahallemize giden 865 metrelik yolda, 4 Bin 500 metrekarelik alanda beton yol kaplama çalışması yapıyoruz. Yol çalışmalarında sona geldik. Çalışmaların ardından yol, güvenli ve konforlu şekilde halkımızın kullanımına sunulacak” dedi.