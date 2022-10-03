Büyükşehir’in Engelsiz Kafe’sinde dünya evine girdiler

Muğla Büyükşehir Belediyesi iki engelli vatandaşın dünya evine girmesi için ‘Sende Gel Engelsiz Kafe’de düğün organizasyonu düzenledi. Düzenlenen organizasyonda tüm ayrıntılar düşünürken, Aysel ve Yusuf dünya evine girdi.

Aysel Aslan ve Yusuf Serik hayatlarını birleştirmek ve düğünlerini tanıştıkları yer olan eski FESEM binası şimdi Sende Gel Engelsiz Kafe’de yapmak için yetkililerden destek istedi. Büyükşehir belediyesi bu talebi hemen yerine getirerek Fethiye Sende Gel engelsiz Kafe’de düğün organizasyonu düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği düğünde mekan, araç, çekim ve diğer tüm detaylar düşünülerek Aysel Aslan ve Yusuf Serik çifti dünya evine girdi. Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Nakil aracı çiftin gelin arabası olması için süslendi.

"Ufak bir destek beklerken çok büyük bir organizasyon oldu"

Düğün öncesi konuşan Damat Yusuf Ferik, “Dernekte tanıştık. Arkadaşlığımız başladı ve aşka dönüştü. Nişanlandık, baya bekledik ve 3 sene sonra evleniyoruz. Sevdiklerimizin destekleri ile bugünleri gördük. Tanıştığımız yerde olsun diye talebimiz oldu. Ufak bir destek beklerken büyük bir organizasyon oldu. Destek verenlere çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar çok mutluyuz, heyecanlıyız” dedi.

"Bu mutlu günümüz için herkese teşekkürler"

Muğla’nın Fethiye ilçesi Sende Gel Engelsiz Kafe’de düzenlenen düğünde konuşan Gelin Aysel Aslan; “Çok mutluyuz, uzun zamandır bekliyorduk bugünü, tüm sevenlerimiz yanımızda. Biz şimdi Engelsiz Kafe olan FESEM derneğinde tanıştık. Kaynaştık, aşık olduk. Birbirimize açıldık. Ailelerimize anlattık. 7 ay sonra nişanlandık. Araya hastalıklar, pandemi girdi. Nişanlanmamızın üzerinden 3 yıl geçti. Şimdi evleniyoruz çok mutluyuz. Düğünümüzü Engelsiz Kafe’de yapabilir miyiz diye talepte bulunduk ve burada çok büyük bir organizasyon yapıldı. Herkese bu mutlu günümüzde yanımızda oldukları için teşekkürler” diye konuştu.

Muhteşem bir düğünle dünya evine giren Aysel Aslan ve Yusuf Serik çiftinin nikahını Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kıydı.