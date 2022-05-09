Büyükşehirden maden ocağı ruhsatına iptal davası

Muğla’nın Yatağan İlçesindeki maden alanlarına, ÇED raporu süreci işletilmeden, yeraltı ocağı için ruhsat verildiği iddiası ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ruhsatın iptali için dava açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada yeraltı ocağının açılması ile çok sayıda vatandaşın kullandığı yeraltı su kaynaklarının kirleneceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi yeraltı ocağı faaliyeti sonucunda meydana gelecek olan ve geri dönüşü mümkün olmayacak zararların önüne geçilmesi amacıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali talebiyle gerekli hukuki süreç başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde bu bölgenin yeraltı suyunun kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Özellikle maden çalışmalarının Yatağan ilçe merkezi ile beraber 40 mahallenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, Bahçeyaka, Bozarmut, Turgut-Dipsiz Yeraltı Suyu Havzalarında kirliliğe neden olacağı belirtilerek ; “Bu havzalarda yapılacak çalışmadan dolayı havza içerisindeki yeraltı suyu akiferinde meydana gelecek olan azalmalardan dolayı önümüzdeki süreçte çok sayıda vatandaşın olumsuz olarak etkileneceği ve telafisi mümkün olmayacak su temin sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle yeraltı ocağı faaliyeti sonucunda meydana gelecek olan geri dönüşü mümkün olmayacak zararların önüne geçilmesi amacıyla hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.