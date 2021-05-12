Büyükşehirden Dağbelen’e Bayram müjdesi

MUSKi Genel Müdürlüğü ekipleri Bodrum Dağbelen Mahallesi’nde yaşanan su sorunu için önemli bir çalışmayı tamamladı. Bölgede bulunan kuyuların debisinin özellikle yaz aylarında düşmesi nedeniyle kesintiler yaşanıyor, MUSKİ ekiplerince depolara tanker ile takviyeler yapılıyordu. Bu sorunun önüne geçmek için çalışma başlatan ekipler 3 bin 300 metre çelik terfi hattı, 900 metre 90 hdpe hat ve 800 metre 160 hdpe hat imalatı yaptı. Yapılan hatlarla Dağbelen içme suyu deposuna yeni su girişi sağlandı. DSİ kaynaklı beslenecek olan depo ve yeni hatlar ekipler tarafından tamamlanarak devreye alındı.

Yapılan çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Bodrum Dağbelen Mahallesi Muhtarı Volkan Kara “Büyükşehir ve MUSKİ ekipleri bizi büyük bir dertten kurtardı. Bugüne kadar yaz-kış su sorunu yaşıyorduk. Yapılan çalışmalarla artık su sorunu diye bir sorunumuz kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün, bu iş için bize söz vermişti ve sözünü tuttu. Ona ve çalışmayı yapan MUSKİ ekiplerine mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.