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Büyükşehir okçusu Türkiye rekoru kırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları okçuluktan santranca birçok dalda başarıdan başarıya koşuyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Branş Sporcuları Antalya’da düzenlenen 2021 TSP-4 Açık Hava Türkiye Şampiyonası’na Antrenör Ejder Sözen yönetiminde katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçusu Emircan Haney, 710 puan ile yeni Türkiye Gençler Rekorunun sahibi oldu ve altın madalya kazandı. Aynı turnuvada Hazal Burun ve Emircan Haney’den oluşan karışık takım yarışmasında birinci olarak altın madalya kazındılar. Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun, Songül Lök ve Emircan Haney İzmir’de düzenlenecek finallere katılmaya hak kazandı.

MUĞLA 15.09.2021, 15:21
Büyükşehir okçusu Türkiye rekoru kırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları okçuluktan santranca birçok dalda başarıdan başarıya koşuyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Branş Sporcuları Antalya’da düzenlenen 2021 TSP-4 Açık Hava Türkiye Şampiyonası’na Antrenör Ejder Sözen yönetiminde katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçusu Emircan Haney, 710 puan ile yeni Türkiye Gençler Rekorunun sahibi oldu ve altın madalya kazandı. Aynı turnuvada Hazal Burun ve Emircan Haney’den oluşan karışık takım yarışmasında birinci olarak altın madalya kazındılar. Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun, Songül Lök ve Emircan Haney İzmir’de düzenlenecek finallere katılmaya hak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcu Emirhan Haney “Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Türkiye rekoru kırdığım için mutluyum. Bu başarıda bize büyük desteği olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e ve antrenörümüz Ejder Sözen’ sonsuz teşekkürler ederim. Bundan sonra da tüm şampiyonlarda göstermiş olduğum bu başarıyı devam ettirmek en büyük amacım” dedi.

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