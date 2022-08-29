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Büyükşehir Okçusu Eflal’den Türkiye rekoru
Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde yapıldı. Turnuvaya, minikler 9-12 Yaş (Bayanlar-Erkekler) kategorisinde, 122 kulüpten, toplam 880 sporcunun katıldı.
MUĞLA 29.08.2022, 12:22
Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde yapıldı. Turnuvaya, minikler 9-12 Yaş (Bayanlar-Erkekler) kategorisinde, 122 kulüpten, toplam 880 sporcunun katıldı.
122 kulüpten 880 sporcunun katıldığı Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Eflal Duru 350 puanla yeni Türkiye rekoru kırdı. Şampiyonada Eflal Duru-Yaren-Elif Sude’den oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi kız takımı Türkiye Şampiyonu oldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Trabzonspor
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Giresunspor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Samsunspor
|3
|5
|6. Gençlerbirliği
|3
|4
|7. Keçiörengücü
|3
|4
|8. Boluspor
|3
|4
|9. Göztepe
|3
|4
|10. Sakaryaspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Osasuna
|3
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|2
|0
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