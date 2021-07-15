Büyükşehir Mezbahaları Kurban Bayramına hazır

Covid-19 salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı Büyükşehir mezbaha tesislerinde İl Kurban Hizmetleri Komisyonun kararı gereğince belirlenen tarifeler ile büyükbaş hayvanlar 500 TL, küçükbaş hayvanlar ise 130 TL’den kesilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlıklarını daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kestirebilmeleri için mezbaha tesislerinde ve kesim ünitelerinde hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin mezbaha ve kesim ünitelerinde Kurban Bayramı süresince veteriner hekimlerin kontrolünde ve randevu sistemi ile kurban kesim hizmeti verilecek.

3 Mezbaha, 4 kesim ünitesinde hizmet verilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Onay Belgeli, uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO:22000 kalite belgeli Marmaris, Menteşe, Milas Mezbaha Tesisleri’nde hizmet verecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ve Datça ilçelerinde bulunan kesim ünitelerinde de vatandaşlara kurban kesim hizmet verecek.

Covid-19 salgınına karşı önlemleri alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramında il genelinde hizmet verecek olan 3 mezbaha ve 4 kesim ünitesinde Covid-19 salgınına karşı birçok tedbir aldı. Kurban kesim yerlerine Büyükşehir ekiplerince Covid-19 bilgilendirme afişi, el dezenfektan stantları ve sosyal mesafe uyarıları yerleştirildi. Maske ve dezenfeksiyon dağıtımının yapılacağı mezbaha ve kesim üniteleri girişlerinde vatandaşlar HES kodu sorgulaması ile tesislere alınacak. Halk sağlığı açısından risk oluşturmamak ve yoğunluğun azaltılması amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gelmemeleri teşvik edilecek. Ayrıca kurbanlık etler Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen hijyenik, gıda güvenliğine uygun, doğada çözünebilen yüksek, mukavemetli poşetlere konularak vatandaşlara teslim edilecek.