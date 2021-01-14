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Büyükşehir laboratuvarında 2 ülke, 36 ilden analiz yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile birlikte üniversite yerleşke içerisinde 2015 yılında kurulan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı; bugüne kadar 11 bin 610 toprak, bitki ve su analizi yaparak üreticilerin yanında oldu. 2020 yılında 2 bin 357 analizin yapıldığı laboratuvarda Muğla ile birlikte 36 İl, 2 ülke Kazakistan ve Kıbrıs’tan gelen numunelerin analizi yapıldı. En fazla numune gönderen 5 il ise Diyarbakır 499, Çanakkale 436, Denizli 340, Tekirdağ 167, İstanbul 127.

MUĞLA 14.01.2021, 15:14
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Büyükşehir laboratuvarında 2 ülke, 36 ilden analiz yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile birlikte üniversite yerleşke içerisinde 2015 yılında kurulan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı; bugüne kadar 11 bin 610 toprak, bitki ve su analizi yaparak üreticilerin yanında oldu. 2020 yılında 2 bin 357 analizin yapıldığı laboratuvarda Muğla ile birlikte 36 İl, 2 ülke Kazakistan ve Kıbrıs’tan gelen numunelerin analizi yapıldı. En fazla numune gönderen 5 il ise Diyarbakır 499, Çanakkale 436, Denizli 340, Tekirdağ 167, İstanbul 127.

Toprak, su, bitki analizlerinden elde edilen sonuçlar kitaplaştırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı sadece Muğla’ya değil ülkemizin farklı şehirlerinden gelen toprak, su, bitki analizlerine de ev sahipliği yapıyor. Tarımda eski usul yöntemlerin yerine bilimsel verilere dayanan sistemli bir üretimi getirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi üreticilere tarım laboratuvarı ile toprağının hangi ürüne elverişli olduğunu, hangi gübreleri kullanması ya da kullanmaması gerektiğini, bitki ve su analizleri ile de bitkilerin toprakta yarayışlı olan bitki besin elementinden yararlanabilme, su kalitesine göre uygun bitki yetiştirme ve sürdürülebilir toprak yönetimi konularında teknik bilgiler vererek destek oluyor. Ayrıca 2015 yılından beri Tarım laboratuvarından elde edilen veriler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırıldı. Vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapılan kitap sayesinde toprak haritası çıkarıldı ve kent belleğine kazandırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Laboratuvarı’nda toprağının, sulama suyunun ve dikilecek bitkinin analizini yaptırabilen üreticiler ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin diğer hizmetleri Akıllı Tarım Çiftliği, Tarlanıza Geliyoruz, Yerel Tohum Merkezi, Yem ve Fidan desteklemesi, sakız ağacı, ipek böcekçiliği, Meyve sebze kurutma tesisi, Koku Vadisi projelerinden de yararlanarak Muğla ve ülkemiz üretimine katkı sağlıyor.

Başkan Gürün; “Muğlamız üretiyor, üreten köylümüz ve ülkemiz kazanıyor”

Muğla’nın bilinenin aksine sadece turizm kenti olmadığını verimli toprakları ile tarım kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün topraktan hasada üreten köylünün yanında olduklarını, milli ekonominin temeli olan tarıma destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Gürün; “Muğla’da nüfusumuzun yüzde 55’i kırsalda yaşıyor. Muğla turizm kenti olarak bilinse de verimli toprakları, başat ürünleri ve alın teri ile üreten köylüsü ile tam anlamıyla bir tarım kenti. Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne tarıma çok büyük bir önem veriyor, üreten köylümüzün yanında oluyoruz. Pandemi döneminde tarımsal üretimin önemi bir kez daha anlaşıldı. Dışarıdan ithal etmek yerine kendi topraklarımızda üretmek, topraklarımızın, üreticimizin hakkını vermek ve en önemlisi de ithalata muhtaç olmamak için köylümüzün, toprağımızın, üretimin kıymetini bilmeliyiz ve onları tekrar milletin efendisi yapmalıyız. Üreten köylümüzün babadan kalma yöntemler yerine toprağında hangi ürünün yetişeceğini bilmesi, katma değeri yüksek ürünlerle emeğinin karşılığını alması, toprağını değil ürettiği ürününü satması, vahşi sulama yerine modern yöntemler kullanması, bilinçli ve toprağının değerini bilmesi için hizmet ve projeler üretiyoruz. Tarım Laboratuvarımızda üretimin en başını yani temelini oluşturuyor. Tahlili yapılan toprak, bitki, sulama suyundan sonra üreticimizin topraktan hasada yanında oluyor birlikte üretiyoruz. Muğlamız üretecek, üreten köylümüz ve ülkemiz kazanacak” dedi.
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