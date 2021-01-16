Büyükşehir-Kooperatif işbirliği

Tarımsal kalkınma ve üretime destek olmak için kooperatifleşmeye büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Koku Vadisi Lavanta Projesi için işbirliği anlaşması imzaladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören’in birlikte imzaladığı protokolle Koku Vadisi Lavanta Projesi’nde işbirliği yapılacak.

Kooperatif Başkanı Feyzullaha Ören; “Büyükşehir işbirliği ile güzel işler yapacağız”

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi’nde 1972 yılından beri faaliyet gösteren bir kooperatif olduklarını söyleyen Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören 90 ortaklı bir kooperatif olduklarını, Büyükşehir işbirliği ile birlikte güzel işler yapmak istediklerini belirtti. Feyzullah Ören; “Kooperatifimizin bugünlere gelmesinde çok büyük emek var. Bugüne kadar kooperatifimizi kuranlar petek üretimi, bal paketleme ve satış, Ankara tavşanı üretimi, akaryakıt istasyon işletmesi ve süt toplama gibi faaliyetlerde bulunmuşlar. Geçen yıldan itibaren kooperatif ortaklarımızla 87 bin adet lavanta fidanı dikimi gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye’mizin Yerkesik Yeniköy’de Lavanta bahçelerini, oraları nasıl güzelleştirdiğini biliyoruz ve bizim dikimlerimizde de Büyükşehir’imizin desteklerini hep yanımızda hissettik. Bu imzayla birlikte Muğlamız için birlikte güzel işler yapacağız.” dedi.

Başkan Gürün; “Tarımsal kalkınma için kooperatiflerimizle güçlerimizi birleştiriyoruz”

Milli ekonominin temeli olan tarımsal üretimin, kalkınmanın kooperatiflerle güç birliği yaparak sağlanabileceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, birlikten güç ve kuvvetin doğacağını, Muğla’nın bereketli topraklarının katma değeri yüksek ürünlerle buluşacağını belirtti. Başkan Gürün; “Verimli topraklara, başat ürünlere sahip Muğlamız sanılanın aksine sadece bir turizm kenti değil aynı zamanda çok önemli bir tarım kenti. Büyükşehir Belediyesi olarak milli ekonominin temeli tarımımıza kurulduğumuz günden bu yana ayrı bir önem verdik. Tarımsal üretimin eksikliklerini, sorunlarını, tarımda bilimsel yöntemleri, Muğlamızın toprağının özelliklerini ve en önemlisi de üreten köylümüzün ihtiyaçlarını belirleyerek projeler ve hizmetler ürettik. 2015 yılında Tarım Laboratuvarı’nı, daha sonra Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’ni, meyve sebze kurutma tesisini, lavanta bahçelerini, sakız ağacı projesini, ipekböcekçiliği desteklemelerini, kıl keçisi projesini ve daha birçok yenilikçi hizmetleri hayata geçirdik. Tüm bu hizmetler birbirini tamamlayan ve üreticilerimizin elini kuvvetlendiren projeler. Bunları yaparken Muğla genelinde faaliyette bulunan tüm kooperatiflerimizle de toplanarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Daha sonra da kooperatiflerimizle işbirliği için imzaları atmaya, güçlerimizi birleştirmeye başladık. Bugün de Yerkesik Tarımsal kalkınma kooperatifimizle imzaları attık. 90 üyesi olan kooperatifimiz, üreten emekçi ellerle daha güçlüyüz. Muğlamız için birlikte üretecek, topraklarımızın kıymetini bileceğiz” dedi.