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Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİSİ 11 MADDELİK GÜNDEM İLE TOPLANARAK 8 MADDEYİ OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLADI VE DİĞER MADDELERİ KOMİSYONLARA GÖNDERDİ.

MUĞLA 09.10.2020, 11:33
Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi

Her ayın ikinci perşembesi yapılan ve internet üzerinden canlı yayınlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çok amaçlı salonunda yapıldı.

11 maddelik gündem ile toplanan Büyükşehir meclisinde İmar ve Bayındırlık komisyonunda görüşülen bir konu ile birlikte toplam 8 karar oy birliği ile alındı. Gündem konularından 4’ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 1’i plan ve bütçe komisyonuna, 1 madde de ulaşım komisyonuna havale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantı konuşmasına geçen bir aylık süreçte Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri anlatarak başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir meclisinde alınan kararlarla Muğla’ya hizmete edildiğini söyledi ve kararların büyük bir bölümünde oy birliğini sağlayan, birlikte, uyum içinde çalışan meclis üyelerine teşekkür etti.

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