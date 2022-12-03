Büyükşehir, bakım onarım atölyeleri ile tasarruf sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan onarım ve bakım atölyeleri sayesinde ciddi anlamda tasarruf sağlıyor. Vatandaş memnuniyeti için birçok alanda hizmetlerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurmuş olduğu atölyeler ile arızalanan araçların tamiratını gerçekleştiriyor. Gelişmiş teknoloji ve donanımlı personel ile hizmet veren atölyelerde ekonomik ömrünü tamamlamaya yaklaşan iş makinaları, vidanjörler ve araçlar tamir edilerek tekrar hizmete sunulabiliyor.

MUSKİ atölyelerinde yüzde 55 tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin araç bakım-onarım atölyeleri hizmetlerin aksamaması için durmaksızın çalışıyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan araç, iş makinası ve diğer ekipmanların kesintisiz hizmeti için il genelinde bulunan 6 adet araç bakım-onarım atölyesinde zor arazi koşullarında yıpranan araçlar bakıma alınarak tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. 2015 yılından bu yana 739 adet ağır bakım, 36 bin 176 adet onarım, 3 bin 756 adet de periyodik bakım gerçekleştirilerek dışarıdan alacağı hizmete yüzde 55 tasarruf sağladı.

Fen İşleri atölyelerinde yüzde 58 tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılında yapımını tamamladığı ve modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Kızılağaç Makine ve İkmal Tesisinde Büyükşehir Belediyesine ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemleri ile metal ürünleri imalatlarını dışarıdan hizmet almadan yapıyor.

Uzman personelin görev aldığı Makine ve İkmal Tesisinde 2017 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerine 4 bin 410 adet, taşıtlara ise 17 bin 205 adet iş emri açılarak arazi koşullarında ve atölyede bakım onarım işlemleri yapıldı. Motor, kaporta, mekanik, hidrolik ve elektrik-elektronik aksam gibi birçok alanda arızalı araç ve iş makinelerinin tamiratının yapıldığı tesislerde 2017 yılından bu yana 510 adet ağır bakım, 17bin 505 adet onarım ve 3 bin 600 adet de periyodik bakım gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Fen işleri Daire Başkanlığı bakım ve onarım atölyelerinde bu güne kadar yüzde 58 tasarruf sağladı.