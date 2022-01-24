Bodrum’un çöp yangınları sorunu çözüldü

Muğla’nın büyükşehir olması ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına giren çöplük alanlarında yapılan düzenlemeler ile yangınlar en aza indirildi. Muğla’da en fazla çöp yangınlarının yaşandığı Bodrum ilçesinde 2014 yılı öncesinde yaşanan çöplük yangınları 8 yıldır yaşanmıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Bodrum ilçesinde 2014 yılından bu yana toplam 280 çöplük yangını yaşandığı açıklandı.

Torba çöplüğünün işletimi 2018’de Büyükşehir’e geçti

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Geçmiş yıllarda Bodrum’da 32 saat boyunca yanan ve ilçe merkezini dumana boğan Torba Katı Atık Vahşi Depolama sahasında 8 yılda 178 yangın çıktı. 8 yılda sırasıyla Peksimet’te 56, Gündoğan’da 38 ve Mumcular Katı Atık Vahşi Depolama sahasında 8 yangın yaşandı. 2017 yılında Torba’da büyük bir yangın yaşanmış sonrasında depolama sahası 2018 yılında büyükşehir belediyemiz tarafından işletilmeye başlatılmıştır. Sahada yapmış olduğumuz düzenli bir şekilde gaz bacası ve çöpün üstünü örtü toprağı ile örtülmesi nedeniyle yangınlarda büyük ölçüde azalma meydana geldi” ifadelerine yer verildi.

Muhtar Kaya, “Büyük hem sağlığımızı hem çevremiz koruyor”

Yangınlardan en çok etkilenen mahallelerden biri olan Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya, büyükşehir belediyesi sonrası çöp yangınlarını hissetmediklerini söyledi. Kaya sözlerine şöyle devam etti; “Büyükşehir olmadan önce çok sık çöp yangını yaşanıyor. Özellikle mahallemiz duman altında kalıyordu. Ancak özellikle yaklaşık 4-5 yıldır çöp yangını ile ilgili bir şey hissetmiyoruz. Daha önceki yıllarda bir çöp yangını olduğunda Bodrum ilçe merkezini kaplayan sis bulutu, 32 saati bulan yangınla mücadele söz konusuydu. Şimdi bu yangınlar yaşanmadığı gibi hem sağlımız hem de çevremizi korunuyor”