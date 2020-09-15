Bodrum’un altyapısı için protokol imzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü imzaladı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin işletme protokolünü imzalaması için tam yetki verdiği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile karşılıklı imzaları attı.

Başkan Gürün; “Bodrum Yarımadası için çok önemli bir yatırımın imzalarını attık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kültür, Turizm Bakanlığı Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Bakanlık ve Büyükşehir arasında imzalanan protokol ile yapılacak yatırımlardan sonra Bodrum’un yüzde 91’inin kanalizasyon, arıtma hizmetine kavuşacağını söyledi ve protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğlamızın güzel ilçesi Bodrum için sayın bakanında iradesiyle çok önemli bir yatırımın imzalarını atıyoruz. Muğla sadece Muğlalıların değil aynı zamanda dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin de kenti yani herkes biraz Muğlalı sayılır. Sayın bakanımızın gayretleri ile Bodrum ilçemize kazandırdığımız yatırımla 27 yılda ödenecek kredi almış gibi olduk. Çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ve bitirileceğini ümit ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin projeleri ve bakanlığımızla imzaladığımız projeler tamamlandığında Bodrumumuzun yüzde 91’i arıtma ve kanalizasyon hizmetini almış olacak. Geri kalan Gündoğan-Göltürkbükü’de tamamlanınca Bodrum yarımadası altyapıları ile örnek bir merkez olacak. Protokolde emeği geçen Sayın bakanımıza, bürokratlarına ve mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Muğlamız hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; “Yatırımlar Bodrum’a ve Muğla’ya hayırlı olsun”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy protokol imza töreninde yaptığı konuşmada arıtma tesislerinin temiz çevre ve temiz denizler için çok önemli olduğunu söyledi ve turizmde söz sahibi şehirlerde yerel yönetimlere destek olmak için bakanlık olarak devreye girdiklerini belirterek Antalya’dan sonra Muğla Büyükşehir ile protokol imzaladıklarını belirtti.

Bakan Ersoy; “Bakanlığımız ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında Bodrum altyapısı ile ilgili protokol imzalıyoruz. Ülkemizin turizm potansiyeli çok yüksek. Bundan da en ideal şekilde faydalanmak için kullanma, koruma kurallarına dikkat ederek yatırımlarımızı arttırıyoruz. Çevre kirliliği, doğal tahribat için arıtma tesisleri ön plana çıkıyor. 486 mavi bayraklı plajımız var. Bu plajlarımızı arttırmak ve deniz suyu kalitesini korumak için arıtma tesisleri çok çok önemli. Bakanlığımıza verilen altyapı yapma ve devralma yetkisi ile yerel yönetimlere destek olmak için devreye giriyoruz. İlkini Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Arıtma tesisinde yap işlet devret modeli ile başlattık. Bugün Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba, İçmeler, Yalıçiftlik, Kızılağaç’ı kapsayan kanalizasyon, arıtma derin deniz deşarjı ve daha birçok yatırımı kapsayan projeler için imza atıyoruz. 2021 sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile daha önce Ölüdeniz Arıtma Tesisi’nin yapımını birlikte gerçekleştirdik. Bu vesile ile protokolde emeği geçen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e, çalışma arkadaşlarına, Bodrum Belediyesi’ne, bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum. Protokolümüz Bodrum ve Muğla’ya hayırlı olsun.”dedi.

“Büyükşehir ve Bakanlık Yatırımları ile altyapı yüzde 46’dan yüzde 91’e çıkıyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü imzalayarak altyapı yatırımlarına devam ediyor. Yapılan protokol kapsamında; Bodrum İlçesi Torba mahallesinde 2053 nüfus projeksiyonu dikkate alınarak 67.200 kişinin hizmet alabileceği 2 kademeli olarak toplamda 16 km kanalizasyon şebekesi 20 km ana kolektör şebekesi ile 6 adet terfi istasyonu inşa edilecek.

Bodrum İçmeler’de bulunan İçmeler atıksu arıtma tesisinin kapasitesi etaplı olarak toplamda 37.000 m3/gün’e çıkarılacak. Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisine ait derin deniz deşarjı hattı revize edilecek. Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisine ait mevcutta bulunan 3 adet terfi istasyonunun revizyon çalışmaları yapılacak. Bodrum Yalı, Yalı Sahil Oteller bölgesi ve Kızılağaç mevkii kanalizasyon şebekesi inşa edilerek İçmeler AAT’ye bağlanacak. Yalı ve Çiftlik mahalleleri kanalizasyon şebeke projeleri hazırlama çalışmalarına en kısa sürede başlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın altyapı, kanalizasyon yatırım bedelleri karşılığında Torba, Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinin atıksu bertaraf hizmetleri ve İçmeler Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesi ve gelirleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek.