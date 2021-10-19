Bodrum’daki yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen BİOR (Bodrum International Optimist Regatta) ödül töreninin ardından sona erdi.

Bu yıl 9.’su gerçekleştirilen yelken yarışlarına 16 ülkeden (ABD, Ukrayna, Rusya, Tayland, Polonya, Hollanda, Malta Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Çekya, Bulgaristan, Belçika, Azerbaycan ve Türkiye) toplam 286 yarışmacı katılırken, 5 gün boyunca 8 yarış gerçekleştirildi. Hava şartlarının olumsuz olduğu bir günün haricinde, çekişmeli ve heyecanlı anlarla geçen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından Bodrum’a gelen yarışmacıların mücadeleleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ödül töreninde konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum olarak BİOR gibi uluslararası organizasyonları başarılı şekilde yapacak potansiyelimizin olduğunu belirtirken, bu organizasyonun 4-14 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası’na da bir hazırlık niteliği taşıdığını belirtti.

Aras konuşmasının devamında; ‘’BİOR yarışlarının hemen akabinde 33. The Bodrum Cup’ı başlatıyoruz. 2023 yılında da Dünya Dragon Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bu uluslararası organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, BODER ve diğer kuruluşlar ile belediye çalışanlarımıza ve tabi ki Bodrumspor Yelken Kulübü Sorumlusu ile antrenörlerine teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise yaptığı konuşmada, ’’Umarım Bodrum’da iyi vakit geçirmişsinizdir. Ülkelerinize döndüğünüze Bodrum’dan selamlarımızı iletin. Bu yarışlar 2022 yarışlarının güzel bir provası oldu. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum’ dedi.

Yarışlar sonunda, optimist genel sıralamada Ukrayna’dan Zatoka Yelken Kulübü sporcusu Sviatoslav Madonich birinci, Odessa Yelken Kulübünden Danyil Mykhailichenco ikinci, Tayland’ın Royal Varuna Yat Kulübünden Weka Bhanubandh üçüncü oldu.

Tören, dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.