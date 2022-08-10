Bodrum’da yeni balık türleri semineri

Akdeniz Koruma Derneği, Türkiye denizlerine sonradan giren yeni türler hakkında bilginin artması, balıkçıların bu türlere yönelik izlenimlerini aktarması ve Derneğin yeni balık türlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların aktarılması için Göcek ve Datça Karaköy’den sonra Bodrum’daki balıkçılarla ‘Yeni Balıklar Semineri’nde bir araya geldi.

İklim değişikliğinin etkisiyle artan deniz suyu sıcaklığı, Kızıldeniz, Hint Okyanusu gibi farklı ekosistemlere ait türler için Akdeniz Havzası’nı her geçen gün daha yaşanabilir hale getiriyor. Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı ve gemilerin balast suları ile taşınan yeni balık türleri, yabancısı oldukları Türkiye denizlerine hızla uyum sağlayıp çoğalırken, bir yandan da yerli balık türleri ve küçük ölçekli balıkçılık ekonomisi üzerinde tehditler oluşturduğu açıklandı. Aslan balığı, kılkuyruk mercan, asker balığı, lokum balığı, uzun dikenli deniz kestanesi, Türkiye kıyılarında son yıllarda yaşamaya ve hızla yayılmaya başlayan türler arasında yer aldığı belirtildi.

Akdeniz Koruma Derneği, 2012 yılından bu yana istilacı olarak da adlandırılan yeni balık türlerinin izlenmesi için çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda yenebilir yeni balık türlerinin sofralara dahil olmasını sağlayarak, bu türlerin yerel türler üzerindeki baskının azaltılması ve küçük ölçekli balıkçılara yeni bir gelire dönüşmesi için faaliyet gösteriyor. Bu türlere yönelik bilginin artması için Akdeniz Koruma Derneği’nin düzenlediği ‘Yeni Balıklar Semineri’ Göcek, Datça Karaköy’den sonra Bodrum’da gerçekleşti.

Yeni Balıklar Semineri’nde Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nden Merve Karakuş, aslan ve balon balığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu. Ardından Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu Aslan Balığı avcılığında kullanılabilecek av araçlarına yönelik balıkçıları bilgilendirirken, bu alanda kullanılacak av araçlarına yönelik Akdeniz Koruma Derneği’yle çeşitli araştırmalar yürütüldüğü belirtti.

Akdeniz Koruma Derneği Doğa Koruma Yöneticisi Funda Kök, ‘’Akdeniz Koruma Derneği’nin gerçekleştirdiği tanıtım ve tadım çalışmaları sonrasında Aslan balığının 2020 yılında 5 TL olan kg fiyatı, 2021 yılında 40 TL’ye yükseldi. Bu sayede bu türler küçük ölçekli balıkçılar için yeni bir gelir kaynağına dönüşüyor’’ dedi.

Dr. Tolga Taymaz, istilacı balık türlerinin veya zararlı deniz canlılarının oluşturduğu sağlık sorunlarına yönelik sunum gerçekleştirirken, Bodrum Turgutreis’te yeni balıklardan Aslan ve Asker balığı tadımı gerçekleşti.