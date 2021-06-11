Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Bodrum Bahçelievler Mahallesinde bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Bodrum İlçe Jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Bodrum İlçesi Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden M.B. isimli şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 44 gram metamfetamin, 4 gram toz esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, kesici aletler, 8 bin 600 TL ve 50 dolar nakit para ele geçirildi.

Olay ilgili olarak M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.