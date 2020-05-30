Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Portland Belediye Başkanı Wheeler, olağanüstü hal ilan etti
Olağanüstü hal ilan edildi
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Zabıtalar arasında gerginlik
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Bodrum’da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor

KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILAN PLAJLARIN 1 HAZİRAN'DA AÇILACAĞINI AÇIKLANMASININ ARDINDAN BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ, HALK PLAJLARINDA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Bodrum’da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor

KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILAN PLAJLARIN 1 HAZİRAN'DA AÇILACAĞINI AÇIKLANMASININ ARDINDAN BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ, HALK PLAJLARINDA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:17
1 Okunma
Bodrum’da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor

Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan plajların 1 Haziran’da açılacağını açıklanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri, halk plajlarında çalışmalarına başladı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal mesafe kuralları gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafeyle konuluyor. Yapılan çalışmalar kapsamında şemsiye konulmasının dışında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde ise tesviye ve temizlik çalışması da yapılıyor.

8 Ayrı ekiple yapılan çalışmalar Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi’de bulunan halk plajlarından başlarken ekipler, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10’u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajını korona virüs salgını tedbirlerine uygun olarak hazırlayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tartışma konusu olan ağaçların neden budandığı ortaya çıktı
Tartışma konusu olan ağaçların neden budandığı ortaya çıktı
Muğla’da araç sayısı bir yılda 13 bin 762 arttı
Muğla’da araç sayısı bir yılda 13 bin 762 arttı
Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi
Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi
Camiler yeniden ibadete açıldı
Camiler yeniden ibadete açıldı
Bodrum modern otogarına kavuşuyor
Bodrum modern otogarına kavuşuyor
Çukura düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Çukura düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Toprakçı yaşlıları ve çocuklarla bayramlaştı
Toprakçı yaşlıları ve çocuklarla bayramlaştı
Muğla’da tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları doğal ortamına kavuştu
Muğla’da tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları doğal ortamına kavuştu
Muğla’da jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim
Muğla’da jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim
92 metrelik mega yat yakıt ikmali için Marmaris Limanına uğradı
92 metrelik mega yat yakıt ikmali için Marmaris Limanına uğradı
Marmaris’te boş arazide çıkan yangın söndürüldü
Marmaris’te boş arazide çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın
Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor
Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor
Uçak’tan Engeliler Haftası mesajı
Uçak’tan Engeliler Haftası mesajı
Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı
Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı
Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Bodrum çiçeklerle donatılıyor
Bodrum çiçeklerle donatılıyor
Klinik sahibi doktorlara 5 bin maske dağıtıldı
Klinik sahibi doktorlara 5 bin maske dağıtıldı
Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu
Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim