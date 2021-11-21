Bodrum’da otluk ve makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm alan kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası’nda otluk ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yayılma eğilimi gösterdi.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerine Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri de destek verdi.

Ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 2 dönüm otluk ve makilik alanın kül olduğu belirtildi.